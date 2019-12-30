Курская приемная Деда Мороза теперь работает без перерыва

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-30T16:15:13+03:00

Общение с Дедом Морозом и фотографии бесплатны

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22 декабря в Курске распахнула двери приемная Деда Мороза. Она расположена на Театральной площади возле елки.

В связи с большим количеством желающих посетить приемную Деда Мороза она теперь работает без перерыва с 11.00 до 19.00. Вход свободный. Общение с Дедом Морозом и фотографии бесплатны.

Новые фотографии выкладываются ежедневно на следующий день после посещения детьми приемной. Даты снимков указаны в названии альбомов.

— Любые попытки взять деньги за посещение приемной Деда Мороза могут быть расценены как мошенничество, - сообщают в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU