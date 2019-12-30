В Курске столкнулись четыре авто - погибла женщина

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-30T14:01:33+03:00

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Авария произошла 28 декабря примерно в 22 часов 50 минут на улице Республиканская возле дома 1б.

42-летняя женщина-водитель ехала на автомобиле «ВАЗ». По пути произошла массовая авария. ВАЗ врезался в «Санг Йонг», за рулем которой была 33-летняя женщина, в Ниссан, которым управлял 25-летний водитель и в «Мазду».

В результате ДТП женщина-водитель, которая была за рулем «ВАЗ», скончалась на месте ДТП, сказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU