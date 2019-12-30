В Курске столкнулись четыре авто - погибла женщина
ДТП произошло на выходных Республиканской
ДТП произошло поздно вечеромФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 28 декабря примерно в 22 часов 50 минут на улице Республиканская возле дома 1б.
42-летняя женщина-водитель ехала на автомобиле «ВАЗ». По пути произошла массовая авария. ВАЗ врезался в «Санг Йонг», за рулем которой была 33-летняя женщина, в Ниссан, которым управлял 25-летний водитель и в «Мазду».
В результате ДТП женщина-водитель, которая была за рулем «ВАЗ», скончалась на месте ДТП, сказали в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU