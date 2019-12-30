Транспортные полицейские Курска поздравили пассажиров электропоездов
В последние дни уходящего года сотрудники Курского линейного отдела МВД России на транспорте во взаимодействии с председателем общественного совета при отделе Николаем Крутых организовали настоящий праздник для пассажиров электропоездов.
Дед Мороз и Снегурочка, являющиеся сотрудниками транспортной полиции, прошли по вагонам электропоездов поздравляя с наступающим Новым годом и призывая не допускать нарушений правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Все участники акции получили от Деда Мороза и Снегурочки сладкие подарки и памятки с правилами поведения на железной дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU