2019-12-30T12:15:38+03:00
Общество

Транспортные полицейские Курска поздравили пассажиров электропоездов

По вагонам прошлись Дед Мороз и Снегурочка
Яна ШЕЛЕСТ
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Все участники акции получили от Деда Мороза и Снегурочки сладкие подаркиВсе участники акции получили от Деда Мороза и Снегурочки сладкие подарки
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В последние дни уходящего года сотрудники Курского линейного отдела МВД России на транспорте во взаимодействии с председателем общественного совета при отделе Николаем Крутых организовали настоящий праздник для пассажиров электропоездов.

Дед Мороз и Снегурочка, являющиеся сотрудниками транспортной полиции, прошли по вагонам электропоездов поздравляя с наступающим Новым годом и призывая не допускать нарушений правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Все участники акции получили от Деда Мороза и Снегурочки сладкие подарки и памятки с правилами поведения на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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