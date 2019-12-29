Спасатели предупреждают жителей Курской области о гололедице

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-29T10:56:12+03:00

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По прогнозу синоптиков, 29 декабря на территории области будет облачно. Днем возможен небольшой умеренный снег. На дорогах местами гололедица, поэтому спасатели просят всех быть максимально внимательными. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура: 2- 7º мороза.

В региональном ГУ МЧС напоминают: старайтесь преодолевать обледенелые подъемы на немного повышенной скорости, чтобы не пришлось переключать передачи на подъеме, а затем постепенно делать меньшее нажатие на педаль газа.

На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, которые следуют в поперечном направлении. Дистанция до транспортных средств, которые находятся впереди, к примеру, при скорости 30 км/час, должна быть 15 метров. В гололед опасно движение накатом.

Пешеходы тоже должны помнить о правилах безопасности: передвигайтесь осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

ИСТОЧНИК KP.RU