В Курской области возвели новый автомобильный мост

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-29T09:17:05+03:00

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В Советском районе открыли 84-метровый автомобильный мост через реку Гремячий Колодезь. Объект связал деревни Ледовское и Верхнее Гурово, где живет около 160 человек. Новое сооружение позволит курянам сократить путь к социальным учреждениям и райцентру.

Строительством занимались областные власти и министерство обороны. В работах были задействованы 19 единиц техники и 62 человека личного состава. Свайное основание семипролетного моста сделали из труб, мостовое полотно проезжей части выполнено из металлических пакетов с дощатым настилом.

Как сообщили в обладминистрации, в 2020-м планируют построить участок с твердым покрытием, который соединит села Ледовское и Верхнее Гурово с региональной автомобильной дорогой. Кроме того, в следующем году при содействии Минобороны запланировано возведение еще двух мостов - в Обоянском и Советском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU