Курян с Новым годом поздравит группа «Город 312»

СЕГОДНЯ 20:33 2019-12-28T20:37:27+03:00

Артисты выйдут на сцену после полуночи Фото: Соцсети

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Группа «Город 312» выступит на Театральной площади в новогоднюю ночь. Артисты выйдут на сцену после полуночи. А сам праздник начнется 31 декабря в 23.00 и продлится до 3 часов ночи 1 января.

Театральная площадь заметно преобразилась к празднику Главное ее украшение - это новая елка с ажурными и мерцающими новогодними игрушками. В ветви зеленой красавицы вплетено более 16 тысяч светодиодных огоньков. Венчает елку двухметровая звезда «Роза ветров» с золотой россыпью тысячи мерцающих огоньков.

На площади также установили 19 ярмарочных домиков, а возле памятника Пушкину - светодиодные декорации и дизайнерские фотозоны. Появился и необыкновенно красивый светодиодный фонтан.

Преобразился фасад драматического театра. Здесь установили декоративное светодиодные часы, сверкающие снежинки и мерцающий «занавес». 22 декабря на Театральной площади открылась приемная Деда Мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU