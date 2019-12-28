2019-12-28T19:43:09+03:00
Общество

В Курской области похолодает до минус семи градусов

Ожидается небольшой и умеренный снег
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура: ночью и днем 2-7º морозаТемпература: ночью и днем 2-7º морозаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с сегодняшнего вечера и в течение суток будет облачно. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура: ночью и днем 2-7º мороза.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Недопустимо торможение и одновременный поворот рулевого колеса. При этом торможении не вращающиеся передние колеса не смогут изменить направление движения авто. Когда прекратится торможение, авто резко поедет в сторону вывернутых колес. Изменение направления движения авто бывает неожиданным для водителя.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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