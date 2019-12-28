2019-12-28T16:11:56+03:00
Общество

В Курске продолжают борьбу с незаконной рекламой

Собственники добровольно демонтировали четыре билборда
Яна ШЕЛЕСТ
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Специалисты управления по делам ГО и ЧС принудительно снесли три больших рекламных щитаСпециалисты управления по делам ГО и ЧС принудительно снесли три больших рекламных щита
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В Курске продолжается работа по приведению рекламного пространства города в соответствие с требованиями законодательства о рекламе.

За последнюю неделю собственники добровольно демонтировали четыре билборда на улице Сумской и 53 конструкции небольшого формата – софтборды - по улицам 50 лет Октября, Александра Невского, Дзержинского, Карла Маркса, Кавказская, Красный Октябрь, Косухина, ПЛК, Магистральная, Малых, Новоселовка, Перекальского, Радищева, Союзная, Станционная, Студенческая, Чайковского, Энгельса.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС принудительно снесли три больших рекламных щита по проспекту Дериглазова и три софтборда по улицам Косухина, Бойцов 9-й Дивизии и проспекту Хрущева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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