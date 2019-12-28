За подпольный сигаретный цех курянина оштрафовали на полтора миллиона

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-28T16:00:35+03:00

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48-летний житель Курска через интернет купил производственную линию по изготовлению сигарет без фильтра, сигаретную бумагу, табак, пачки для упаковки с логотипами, а также поддельные средства идентификации для маркировки табачной продукции.

Арендовал помещение, разместил там оборудование и стал производить сигареты без фильтра. Всего было изготовлено более миллиона поддельных сигарет с товарными знаками без соответствующего разрешения правообладателя. Контрафактную продукцию полиция изъяла.

В отношении курянина возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным в производстве немаркированных табачных изделий, в незаконном использовании товарного знака и использовании поддельных акцизных марок. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей. Линию по производству сигарет конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU