2019-12-28T16:00:35+03:00
Происшествия

За подпольный сигаретный цех курянина оштрафовали на полтора миллиона

Линию по производству конфисковали
Яна ШЕЛЕСТ
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В отношении курянина возбудили уголовное делоВ отношении курянина возбудили уголовное делоФото: Из архива "КП"
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48-летний житель Курска через интернет купил производственную линию по изготовлению сигарет без фильтра, сигаретную бумагу, табак, пачки для упаковки с логотипами, а также поддельные средства идентификации для маркировки табачной продукции.

Арендовал помещение, разместил там оборудование и стал производить сигареты без фильтра. Всего было изготовлено более миллиона поддельных сигарет с товарными знаками без соответствующего разрешения правообладателя. Контрафактную продукцию полиция изъяла.

В отношении курянина возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным в производстве немаркированных табачных изделий, в незаконном использовании товарного знака и использовании поддельных акцизных марок. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей. Линию по производству сигарет конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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