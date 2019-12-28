За подпольный сигаретный цех курянина оштрафовали на полтора миллиона
48-летний житель Курска через интернет купил производственную линию по изготовлению сигарет без фильтра, сигаретную бумагу, табак, пачки для упаковки с логотипами, а также поддельные средства идентификации для маркировки табачной продукции.
Арендовал помещение, разместил там оборудование и стал производить сигареты без фильтра. Всего было изготовлено более миллиона поддельных сигарет с товарными знаками без соответствующего разрешения правообладателя. Контрафактную продукцию полиция изъяла.
В отношении курянина возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным в производстве немаркированных табачных изделий, в незаконном использовании товарного знака и использовании поддельных акцизных марок. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей. Линию по производству сигарет конфисковали.
ИСТОЧНИК KP.RU