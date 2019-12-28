2019-12-28T15:46:31+03:00
Происшествия

Жителя Курска осудили за убийство на гаражах

Злоумышленника нашли через десять месяцев после преступления
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Суд назначил курянину наказание в виде шесть лет лишения свободыСуд назначил курянину наказание в виде шесть лет лишения свободыФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Промышленный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Курска. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В мае 2018 года между членами гаражно-строительного кооператива возник конфликт, переросший драку. В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему удар по голове неустановленным предметом. От полученной травмы мужчина потерял сознание. Его нашли на следующий день в районе гаражей. Спустя сутки мужчина скончался в больнице.

Злоумышленника установили только спустя десять месяцев благодаря ДНК-экспертизе пятен крови на одежде, а также ольфакторной (запаховой) экспертизе, которую провели с собаками-детекторами.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил курянину наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда, причиненного родственникам погибшего, в сумме 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске продолжают борьбу с незаконной рекламой
За подпольный сигаретный цех курянина оштрафовали на полтора миллиона
Жителя Курска осудили за убийство на гаражах
Обнародован график работы курских медучреждений в новогодние праздники
Лучшим курским спортсменам вручили премию общественного признания
Курские спасатели отметили профессиональный праздник
«Мираторг» подарил центру «Поиск» внедорожник
Под Курском 12 детей-сирот получили квартиры
В Курске проверили точки продажи пиротехники
Из Курска в Сочи можно будет летать круглый год
Курскую свинину будут поставлять во Вьетнам
Курскую семью обокрал гость
В Курске у женщины в торговом центре украли сумку с ювелиркой
В Курске прозвучат хиты Bon Jovi, Iron Maiden и Led Zeppelin
На выходных курян опять ждут туман и гололед
Курским спортсменам и тренерам вручат премии "Вершина"
Курских водителей проверят на трезвость
Юному спортсмену из Льгова подарили боксерскую экипировку