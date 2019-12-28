Жителя Курска осудили за убийство на гаражах

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-28T15:46:31+03:00

Суд назначил курянину наказание в виде шесть лет лишения свободы Фото: Из архива "КП"

Злоумышленника нашли через десять месяцев после преступления

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Промышленный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Курска. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В мае 2018 года между членами гаражно-строительного кооператива возник конфликт, переросший драку. В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему удар по голове неустановленным предметом. От полученной травмы мужчина потерял сознание. Его нашли на следующий день в районе гаражей. Спустя сутки мужчина скончался в больнице.

Злоумышленника установили только спустя десять месяцев благодаря ДНК-экспертизе пятен крови на одежде, а также ольфакторной (запаховой) экспертизе, которую провели с собаками-детекторами.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил курянину наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда, причиненного родственникам погибшего, в сумме 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU