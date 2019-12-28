2019-12-28T13:44:23+03:00
Общество

Обнародован график работы курских медучреждений в новогодние праздники

Без медицинской помощи куряне не останутся
Яна ШЕЛЕСТ
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Все стационары и скорая помощь работают в штатном режимеВсе стационары и скорая помощь работают в штатном режимеФото: Из архива "КП"
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В стационарах медицинскую помощь можно получить круглосуточно. Скорая помощь также работает в круглосуточном режиме. Графики работы других медицинских учреждений в выходные и праздничные дни с 28 декабря по 8 января опубликованы на их официальных сайтах.

«Без медицинской помощи жители нашего региона не останутся. Все стационары и скорая помощь работают в штатном режиме. Будут открыты по графикам и поликлиники. Приемы проведут дежурные врачи, в некоторые дни и узкие специалисты. С графиком их работы можно ознакомиться на сайте каждого учреждения. Кроме того, по всем вопросам медицинской помощи и лекарственного обеспечения круглосуточно можно обратиться на горячую линию по телефону: 8-915-510-06-63. На связи также Центр медицины катастроф, телефоны горячей линии: 58-78-86 и 58-78-87. В новогодние праздники будут работать аптеки, в том числе обеспечивающие население по льготным рецептам; некоторые - круглосуточно. С графиком их работы можно ознакомиться на сайте комитета здравоохранения», - отметила Елена Палферова.

Во время всех официально проводимых праздничных мероприятий будут дежурить автомобили скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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