2019-12-28T13:25:31+03:00
Спорт

Лучшим курским спортсменам вручили премию общественного признания

Награждение состоялось в спортивно-концертном комплексе
Яна ШЕЛЕСТ
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С каждым годом растет число курян систематически занимающихся физкультурой и спортомС каждым годом растет число курян систематически занимающихся физкультурой и спортом
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Курские спортсмены в 2019 году завоевали почти 700 медалей на всероссийских и международных соревнованиях, из них более 240 - награды высшей пробы. Лучшим из них вручили премию общественного признания «Вершина».

Юная спортсменка Лиана Тарасян, которая занимается в детско-юношеской школе бокса, недавно заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по боксу «Олимпийские надежды» и выполнила норматив «Мастера спорта России».

Активно развивается федерация регби. Заниматься этим видом спорта можно уже в 15 городских школах. Студенты профессиональных образовательных учреждений регулярно становятся победителями различных спартакиад.

Недавно в области отметили 15-летие федерации художественной гимнастики. Из 300 спортсменов региона – более двухсот занимаются этим видом спорта именно в областном центре.

С каждым годом растет число курян систематически занимающихся физкультурой и спортом. Сегодня это уже 197 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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