Курские спасатели отметили профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-28T12:23:47+03:00

В Курской области более 700 подразделений МЧС, в которых работают почти 15 тысяч спасателей

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Курские спасатели отметили свой профессиональный праздник. В областном центре на площади Рокоссовского МЧСники организовали выставку спецтехники и показательные выступления личного состава. Во Дворце молодежи состоялось торжественное собрание, на котором наградили лучших специалистов.

В Курской области более 700 подразделений МЧС, в которых работают почти 15 тысяч спасателей и имеется 500 единиц техники. В 2019 году пожарно-спасательные подразделения региона 15 тысяч раз выезжали по тревоге. Курские спасатели при ликвидации пожаров, при эвакуации из искореженных автомобилей спасли более 1,5 тысяч человек.

В 2020 году Министерство МЧС России отметит 30 лет со дня образования. В регионе уже разработали план мероприятий «30 добрых дел». Состоится открытие реконструированного здания пожарного депо в Железногорске, будет создан вокально-инструментальный ансамбль Главного управления. Запланировано строительство часовни, закладка юбилейной аллеи и ряд других мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU