Под Курском 12 детей-сирот получили квартиры

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-27T16:31:57+03:00

Пока они будут пользоваться ими по договору найма

Изменить размер текста: A A

27 декабря в Обояни 12 детей-сирот получили ключи от квартир. Срок договора найма квартир - пять лет, после чего проживающие могут обратиться в региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства для приватизации жилья. В этом году заключено более ста таких договоров. Всего же приобретено 368 новых однокомнатных квартир (только на первичном рынке), на это потрачено из федерального и областного бюджетов более 500 млн рублей, сообщили в администрации региона.

Курская область занимает второе место в ЦФО по показателю ежегодного обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также в Обоянском доме-интернате провели капитальный ремонт - впервые такой масштабный с 1975 года. Отремонтировано отделение милосердия - палаты, душевые, санузлы, система отопления. Обновлена мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU