Из Курска в Сочи можно будет летать круглый год

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-27T15:56:12+03:00

Самолеты будут летать два раза в неделю Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Между Курском и Сочи начнется круглогодичное авиасообщение. 28 декабря состоится первый авиарейс по маршруту Курск-Сочи. Билеты на него проданы в рекордные сроки, сообщили в администрации региона.

Благодаря субсидии из федерального бюджета и областному софинансированию с января 2020 года полеты в Сочи будут выполняться круглогодично. Улететь из Курска в Сочи можно будет в каждые пятницу и воскресенье.

Рейсы будут осуществляться на комфортабельных 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ. Время в пути составит два часа 10 минут.

На всех рейсах авиакомпания предлагает бесплатный провоз одного комплекта горнолыжного или сноубордического оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU