2019-12-27T15:52:13+03:00
Экономика

Курскую свинину будут поставлять во Вьетнам

Контракт начнет действовать уже в январе
Ольга ДАНИЛОВА
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Поставки начнутся с январяПоставки начнутся с январяФото: Из архива КП.
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Куцрское предприятие получило разрешение на экспорт продукции во Вьетнам, где эпидемия АЧС привела к дефициту животного белка. Ранее на вьетнамском рынке из России были только свиные субпродукты, теперь же ситуация изменилась.

Поставки курской свинины во Вьетнам начнутся в январе 2020 года.

Москва и Ханой согласовали условия экспорта российской свинины на вьетнамский рынок, а также подписали соответствующий ветеринарный сертификат. Это позволит утвержденным российским предприятиям, в числе которых и курский завод, начать поставки свинины в Социалистическую Республику Вьетнам. Качество местной свиноводческой продукции соответствует всем требованиям Департамента ветеринарии вьетнамского министерства сельского хозяйства и аграрного развития (DAH), отметили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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