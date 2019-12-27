Курскую семью обокрал гость

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-27T15:12:03+03:00

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В Курске поймали подозреваемого в краже ювелирных украшений у курянина. Мужчина был в командировке в Мурманске где познакомился с товарищем, которого пригласил к себе в гости. Знакомый согласился на предложение и после окончания очередной вахты приехал в Курск и поселился в доме курянина. Почти месяц он ссылался на то, что у него нет денег на покупку билета, поэтому не может уехать. Но вскоре деньги у него появились, и он уехал в тот же день.

Сразу после его отъезда хозяева обнаружили пропажу золотых украшений. Оперативники, начавшие разбирательство, выехали в столицу, где у подозреваемого был транзитный рейс, и задержали гостя. Он сознался в краже. Похищенные ценности мужчина сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил обратный билет.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU