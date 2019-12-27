В Курске у женщины в торговом центре украли сумку с ювелиркой

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-27T14:36:10+03:00

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Посетительница торгового центра в Курске увлеклась выбором товара и потеряла из виду свои вещи. Нескольких минут хватило случайному гостю торгового павильона, чтобы забрать оставленную сумку с прилавка. Выйдя из здания, в сумке вместе с документами и небольшой суммой вор обнаружил ювелирные украшения, которые женщина в этот день взяла, чтобы отдать в ремонт.

Полицейские на соседней улице обнаружили гражданина с подозрительным поведением и женской сумкой в руках. Мужчина попытался скрыться, но его задержали. 29-летний житель Иркутской области приехал в Курск к девушке, с которой познакомился в социальных сетях, но поиски работы все время откладывал. Кражей он пытался "подработать". Для проверки ему предложили пройти медицинское исследование на состояние опьянения, от которого он отказался. За это молодому человеку назначен административный арест. По факту кражи проводится доследственная проверка. Изъятое имущество уже возвращено владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU