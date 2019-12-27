2019-12-27T13:28:23+03:00
Звезды

В Курске прозвучат хиты Bon Jovi, Iron Maiden и Led Zeppelin

Уникальный концерт состоится 7 марта
Ольга ДАНИЛОВА
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Музыканты исполнят известные композиции в оркестровой обработкеМузыканты исполнят известные композиции в оркестровой обработкеФото: предоставлено организаторами.
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7 марта на сцене «Курской областной государственной филармонии» прозвучат мировые рок-хиты в исполнении московского оркестра Hard Rock Orchestra. В этот вечер гости концерта услышат более двадцати главных композиций групп: Bon Jovi, Iron Maiden, Queen, Led Zeppelin, Linkin Park, Muse, Nirvana, Rammstein, System of a Down, The Offspring, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses и многие другие!

Hard Rock Orchestra – это не только совершенно новый взгляд на исполнение мировых хитов рока, но и уникальный по своему составу коллектив. Все участники настоящие мультиинструменталисты. Дирижер играет на трубе и фортепиано? Не вопрос! Кларнетист превратился в саксофониста? Без проблем! Барабанщик берет в руки флейту? И такое возможно!

Начав в начале 2019 года как струнный оркестр, ребята уже четырежды выступили с аншлагами в Кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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