2019-12-27T13:24:40+03:00
Общество

На выходных курян опять ждут туман и гололед

Спасатели предупреждает водителей об опасности на дорогах
Яна ШЕЛЕСТ
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Залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режимаЗалогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режимаФото: Из архива "КП"
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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с сегодняшнего вечера и на протяжении суток будет облачно с прояснениями. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер cеверо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха по области в ночное время составит от 4 градусов мороза до 1 тепла, днем от 3 градусов мороза до 2 тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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