Курским спортсменам и тренерам вручат премии "Вершина"

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-27T12:52:50+03:00

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Торжественная церемония вручения областной спортивной премии общественного признания "Вершина-2019" состоится 27 декабря в 16:00.

В конкурсе всего 21 номинация и 45 лауреатов, более 150 номинантов. Награды получат спортсмены, тренеры и общественники, которые в этом году добились наиболее значимых спортивных успехов.

По традиции вручение премий "Вершина" происходит в Курской области ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU