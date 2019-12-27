2019-12-27T11:49:17+03:00
Общество

Курских водителей проверят на трезвость

Рейды пройдут в выходные
Яна ШЕЛЕСТ
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Рейды пройдут в выходныеРейды пройдут в выходныеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В предстоящие выходные дни в Курской области сотрудники ГИБДД проведут рейды по сплошной проверке водителей на трезвость. Управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. Также водителя могут лишить права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В соответствии со ст.264.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – это лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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