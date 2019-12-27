Юному спортсмену из Льгова подарили боксерскую экипировку

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-27T10:35:14+03:00

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16-летний Михаил Медведенко из деревни Стремоуховки Льговского района занимается боксом уже шесть лет, участвует в различных соревнованиях. У юноши уже много кубков и медалей, но профессиональной экипировки никогда не было. Парень из многодетной семьи.

Мечтая о боксерской форме, Михаил принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Перед заседанием Госсовета в Москве шарик Михаила с нее снял Роман Старовойт.

Профессиональную экипировку юноше передал советник губернатора Александр Крылов. В новой форме Михаил примет участие в первенстве области.

ИСТОЧНИК KP.RU