Юному спортсмену из Льгова подарили боксерскую экипировку
Парень принял участи во всероссийской акции «Елка желаний»
В новой форме Михаил примет участие в первенстве области
Изменить размер текста:
16-летний Михаил Медведенко из деревни Стремоуховки Льговского района занимается боксом уже шесть лет, участвует в различных соревнованиях. У юноши уже много кубков и медалей, но профессиональной экипировки никогда не было. Парень из многодетной семьи.
Мечтая о боксерской форме, Михаил принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Перед заседанием Госсовета в Москве шарик Михаила с нее снял Роман Старовойт.
Профессиональную экипировку юноше передал советник губернатора Александр Крылов. В новой форме Михаил примет участие в первенстве области.
ИСТОЧНИК KP.RU