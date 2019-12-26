Курские спасатели предупреждают о тумане и гололеде

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-26T14:47:16+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с сегодняшнего вечера и на протяжении суток ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью от 3º мороза до 2º тепла, днем 1 - 4º тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU