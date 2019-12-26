2019-12-26T13:56:57+03:00
Общество

В Курске Дед Мороз приехал к детям на пожарной машине

Праздник прошел в парке Пионеров
Ольга ДАНИЛОВА
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Настоящим сюрпризом стало прибытие Деда МорозаНастоящим сюрпризом стало прибытие Деда МорозаФото: предоставлено пресс-службой
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Вы когда-нибудь видели, чтобы Дед Мороз приехал к детям не на санях, а на пожарной машине? А вот школьники подобную картину наблюдали!

В парке Пионеров Курска состоялась новогоднее представление для учеников начальных классов. Поздравить детей с праздником пришли символы уходящего и наступающего года.

Настоящим сюрпризом стало прибытие Деда Мороза. Сказочный волшебник приехал на пожарной машине.

Дед Мороз поздравил школьников и подарил им сладкие подарки, а начальник Центра противопожарной пропаганды Олег Смирнов напомнил ребятам о соблюдении правил пожарной безопасности и о запрете использования детьми пиротехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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