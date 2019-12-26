В Курске Дед Мороз приехал к детям на пожарной машине
Вы когда-нибудь видели, чтобы Дед Мороз приехал к детям не на санях, а на пожарной машине? А вот школьники подобную картину наблюдали!
В парке Пионеров Курска состоялась новогоднее представление для учеников начальных классов. Поздравить детей с праздником пришли символы уходящего и наступающего года.
Настоящим сюрпризом стало прибытие Деда Мороза. Сказочный волшебник приехал на пожарной машине.
Дед Мороз поздравил школьников и подарил им сладкие подарки, а начальник Центра противопожарной пропаганды Олег Смирнов напомнил ребятам о соблюдении правил пожарной безопасности и о запрете использования детьми пиротехники.
ИСТОЧНИК KP.RU