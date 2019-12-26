2019-12-26T10:11:11+03:00
Общество

В Курской области проходит месячник по охране хвойных насаждений

Черных дровосеков ждут штрафы и уголовная ответственность
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В случае незаконной рубки трех и более хвойных деревьев грозит уголовная ответственность.В случае незаконной рубки трех и более хвойных деревьев грозит уголовная ответственность.
Изменить размер текста:

В преддверии Нового года в Курской области стартовал месячник по охране хвойных насаждений. В лесничествах усилили патрулирование - ежедневно задействовано 28 мобильных групп. Лесная охрана вместе с сотрудниками полиции и Россельхознадзора дежурит на автодорогах. Ведется проверка сопроводительных документов на перевозку древесины, организован фитосанитарный и радиационный контроль новогодних елей.

За одно новогоднее дерево нарушителю придется возместить порядка двух тысяч рублей. Кроме того, виновные будут привлечены к административной ответственности, штраф для граждан составит от 3-4 тысяч рублей. В случае незаконной рубки трех и более хвойных деревьев грозит уголовная ответственность.

В этом году в Курской области для реализации подготовлено пять тысяч хвойных деревьев. Средняя стоимость одной сосны в государственных унитарных предприятиях лесного хозяйства 400 рублей. Заготовка новогодних елей и сосен ведется на специальных плантациях, а также в ходе рубок ухода за лесом и не наносит никакого вреда природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области проходит месячник по охране хвойных насаждений
Под Курском осудили водителя, по вине которого погибла девушка и три человека пострадали
В Курской области хотят запретить снюсы
Курянка кормила детей объедками и держала взаперти
Дорогие товарищи, друзья!
Акция "КП": "Хочу домой!"
26-летнюю курянку поймали с коноплей
В Курске рядом с галереей "АЯ" коммунальщики уничтожили деревья и виноград
Под Курском обнаружили минометную мину
Курский маршрутчик, задавивший на Союзной женщину, проведет в колонии три года
Куряне победили на Всероссийском первенстве
По Железнодорожному округу Курска проедет Дед Мороз
В Курске у приезжего украли кошелек с 80 тысячами рублей
В Курской области ожидаются дождь, туман и гололедица
Пользователям Сбербанк ID доступна скидка в 15% на билеты в кино на «Рамблер/кассе» и «Афише»
28-летняя курянка избила полицейского
В Курской области в ДТП ранения получили 216 детей
В Курской области новым председателем комитета по экономике стал банкир
23-летняя курянка ударила ножом сожителя
«Мираторг» наградил участников экологического конкурса
В лагерях Курской области отдохнули более 106 тысяч детей