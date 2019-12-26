В Курской области проходит месячник по охране хвойных насаждений

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-26T10:11:11+03:00

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В преддверии Нового года в Курской области стартовал месячник по охране хвойных насаждений. В лесничествах усилили патрулирование - ежедневно задействовано 28 мобильных групп. Лесная охрана вместе с сотрудниками полиции и Россельхознадзора дежурит на автодорогах. Ведется проверка сопроводительных документов на перевозку древесины, организован фитосанитарный и радиационный контроль новогодних елей.

За одно новогоднее дерево нарушителю придется возместить порядка двух тысяч рублей. Кроме того, виновные будут привлечены к административной ответственности, штраф для граждан составит от 3-4 тысяч рублей. В случае незаконной рубки трех и более хвойных деревьев грозит уголовная ответственность.

В этом году в Курской области для реализации подготовлено пять тысяч хвойных деревьев. Средняя стоимость одной сосны в государственных унитарных предприятиях лесного хозяйства 400 рублей. Заготовка новогодних елей и сосен ведется на специальных плантациях, а также в ходе рубок ухода за лесом и не наносит никакого вреда природе.

ИСТОЧНИК KP.RU