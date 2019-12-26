Под Курском осудили водителя, по вине которого погибла девушка и три человека пострадали

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-26T10:04:37+03:00

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Дмитриевский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 26-летнего местного жителя, который признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть).

Вечером 14 декабря 2018 года водитель, управляя автомобилем марки LADAPRIORA, ехал по автодороге «Фатеж-Дмитриев». В салоне автомобиля у него было три девушки-пассажирки.

- Следуя на автомобиле со скоростью не менее 90 км/ч, водитель не учел, что дорога имеет поворот, а асфальтовое покрытие обледенело. В результате он потерял контроль за движением транспорта, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21102, - рассказали в прокуратуре.

В результате аварии водитель ВАЗа и два пассажира автомобиля LADAPRIORA получили тяжелые травмы. Еще одна девушка от полученных травм скончалась.

Водитель получил три года колонии-поселения. Он лишен права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU