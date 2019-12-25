26-летнюю курянку поймали с коноплей
Кировский районный суд города Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы Курского района, которая признана виновной в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в значительном размере.
Осенью 2018 года женщина нашла дикорастущий куст конопли. Части растения она спрятала в тайнике для дальнейшего употребления. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она забрала траву из тайника и пошла домой. В это время ее остановили сотрудники ППСП.
Женщина вела себя неадекватно, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Во время личного досмотра у нее изъяли наркотическое средство. Суд назначил курянке наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Также женщину обязали пройти курс лечения от наркомании.
ИСТОЧНИК KP.RU