26-летнюю курянку поймали с коноплей

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-25T16:55:36+03:00

Во время личного досмотра у курянки изъяли наркотическое средство Фото: Из архива "КП"

Женщину ограничили в свободе на полтора года

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Кировский районный суд города Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы Курского района, которая признана виновной в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в значительном размере.

Осенью 2018 года женщина нашла дикорастущий куст конопли. Части растения она спрятала в тайнике для дальнейшего употребления. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она забрала траву из тайника и пошла домой. В это время ее остановили сотрудники ППСП.

Женщина вела себя неадекватно, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Во время личного досмотра у нее изъяли наркотическое средство. Суд назначил курянке наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Также женщину обязали пройти курс лечения от наркомании.

ИСТОЧНИК KP.RU