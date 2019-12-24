2019-12-24T16:24:33+03:00
Общество

Курянам январские пенсии доставят в конце декабря

Речь идет о выплатах, которые приходятся на период с 3 по 12 января
Ольга ДАНИЛОВА
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Пенсии перед новым годом выплатят досрочноПенсии перед новым годом выплатят досрочноФото: Светлана ВОЛКОВА
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Речь идет о тех, кто получает пенсии и другие выплаты в период с 3 по 12 января включительно.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области досрочно, в последние дни декабря этого года, профинансирует доставщиков пенсий и других социальных выплат для выдачи (зачисления) получателям, сроки которых приходятся на период с 3 по 12 января 2020 года включительно.

ФГУП «Почта России» и кредитные учреждения в праздничные дни будут осуществлять обслуживание получателей пенсий по режиму работы своих учреждений.

Для сведения курян: территориальные учреждения Отделения ПФР по Курской области будут вести прием граждан 4 января с 9:00 до 13:00 часов. В этот день по всем возникающим вопросам можно будет обратиться по телефонам горячих линий территориальных органов; список телефонов расположен на региональной странице сайта ПФР в разделе «Контакты региона».

ИСТОЧНИК KP.RU

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