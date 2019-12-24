Курские волонтеры ищут дом для чудесной собачки Линды

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-24T15:21:15+03:00

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Позитивная собачка Линда ищет дом! Поражает ее энтузиазм, желание жить и радоваться жизни.

Возраст около года. Привита, обработана от паразитов, стерилизована. Собачка безумно красива, отлично ходит на поводке.

Линда будет рада переехать из пункта передержки не только в квартиру, но и в частный дом, звонкая охранница! (не на цепь).

Линда подарит вам всю преданность своего нежного и любящего сердца. Эта девочка разделит с вами все - и горе, и радость, и будни, и праздники.

Приезжайте знакомиться!

Пристраивается по договору об ответственном отношении (строго не на цепь и не на самовыгул), с возможностью и дальше ненавязчиво отслеживать ее судьбу, уточняют волонтеры:

- Мы не контролируем хозяев, которым пристраиваем подопечных, мы поддерживаем дружескую связь и вместе радуемся счастливой судьбе. Привезем по Курску и области.

Звонить: 8 919 134-64-78 Екатерина.

ИСТОЧНИК KP.RU