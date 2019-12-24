В Курске открылся центр цифрового образования

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-24T14:25:12+03:00

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На базе курской школы №60 появился центр цифрового образования «IT-куб». В нем бесплатно пройдут обучение более 400 детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Они будут заниматься по нескольким образовательным программам: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR-приложений», «Системное администрирование», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Алгоритмика. Программирование на Scratch», «Программирование роботов», «Основы программирования на языке Java».

Учащиеся центра смогут работать над совместными проектами с ведущими федеральными и региональными компаниями. Цифровое образование детей будет осуществляться в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», отметили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU