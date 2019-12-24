Начали разрабатывать проект планировки Курска к его 1000-летию

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-24T11:09:59+03:00

На первом этапе это коснется Первомайского парка, Боевой дачи, урочищ «Хохлов лес» и «Пасека»

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Заместитель губернатора Алексей Смирнов сообщил, что «Курскгражданпроект» начал разработку проекта планировки Курска. Документ определит расположение объектов регионального значения, планируемых для строительства к 1000-летию города.

На первом этапе это коснется Первомайского парка, Боевой дачи, урочищ «Хохлов лес» и «Пасека». Кроме того, прорабатывается вопрос обустройства автомобильной дороги с набережной и гидротехнического сооружения для укрепления берегов реки Тускарь.

Завершено формирование технического задания на проектирование по реставрации и приспособлению здания бывшей мужской гимназии под нужды областного краеведческого музея. В ближайшее время будет объявлен конкурс на определение проектной организации. В сентябре 2020 года проект должен быть представлен в Министерство культуры РФ.

Ранее электроаппаратный завод передал здание в безвозмездное пользование областному краеведческому музею.

В январе ожидается приезд специалистов «Невского баталиста», которые оказывают консультационную помощь по разработке диорамы «Курская битва». Среди последних известных работ этой организации - трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну» в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU