В Курске в тройном ДТП пострадала женщина

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-23T12:52:15+03:00

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21 декабря примерно в 12:40 44-летний водитель автомобиля «Рено Меган» ехал по улице Мичурина со стороны 50 лет Октября в направлении улицы Скорятина. В пути следования, напротив дома № 127 по улице Верхняя Луговая он, по предварительным данным, столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением 26-летнего водителя.

От удара обе машины отбросило на автомобиль «Киа Рио», который двигался по улице Мичурина со стороны Скорятина в направлении 50 Лет Октября.

В результате ДТП пострадала 42-летняя женщина-пассажир, автомобиля «Рено Логан». С ранениями она была доставлена в ОБУЗ «КГКБ №4», сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU