В Курске иностранных студентов учили, как вести себя на воде

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-23T12:22:23+03:00

Студентов-иностранцев попросили не выходить на лед Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В преддверии праздничных дней инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области провели обучающее занятие с иностранными студентами Курского государственного медицинского университета.

В семинаре приняли участие порядка 50 человек. Инспектор Центра ГИМС Геннадий Алябьев рассказал студентам о правилах поведения на воде зимой.

- Как известно, с установлением перволедья возрастает вероятность провала людей, - рассказывает Геннадий Александрович, - студенты-иностранцы входят в так называемую «группу риска», ведь они не осознают всю опасность, которую таит в себе первый неокрепший лед.

Инспектор рассказал ребятам о том, что посещать водоемы, даже когда стоят отрицательные температуры, в ближайшее время категорически запрещено, а также о том, какая толщина льда считается безопасной.

Кроме того, студентам показали приемы оказания помощи в случае провала под лед с использованием первичных средств спасения.

В 2013 году в Курске провалился под лед студент из Бразилии. Тогда иностранцы вышли покататься на коньках на неокрепший лед реки Тускарь. В результате произошла трагедия, унесшая жизнь человека.

По прогнозам синоптиков к концу недели в регионе ожидается понижение температуры. Возможно, водоемы начнут покрываться тонкой коркой льда. Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит курян отказаться от их посещения, следить за детьми. Помните: безопасным считается лед от семи сантиметров для одного человека, 15 – для нескольких.

ИСТОЧНИК KP.RU