2019-12-23T12:22:23+03:00
Общество

В Курске иностранных студентов учили, как вести себя на воде

К концу недели ожидается похолодание
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Студентов-иностранцев попросили не выходить на ледСтудентов-иностранцев попросили не выходить на ледФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

В преддверии праздничных дней инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области провели обучающее занятие с иностранными студентами Курского государственного медицинского университета.

В семинаре приняли участие порядка 50 человек. Инспектор Центра ГИМС Геннадий Алябьев рассказал студентам о правилах поведения на воде зимой.

- Как известно, с установлением перволедья возрастает вероятность провала людей, - рассказывает Геннадий Александрович, - студенты-иностранцы входят в так называемую «группу риска», ведь они не осознают всю опасность, которую таит в себе первый неокрепший лед.

Инспектор рассказал ребятам о том, что посещать водоемы, даже когда стоят отрицательные температуры, в ближайшее время категорически запрещено, а также о том, какая толщина льда считается безопасной.

Кроме того, студентам показали приемы оказания помощи в случае провала под лед с использованием первичных средств спасения.

В 2013 году в Курске провалился под лед студент из Бразилии. Тогда иностранцы вышли покататься на коньках на неокрепший лед реки Тускарь. В результате произошла трагедия, унесшая жизнь человека.

По прогнозам синоптиков к концу недели в регионе ожидается понижение температуры. Возможно, водоемы начнут покрываться тонкой коркой льда. Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит курян отказаться от их посещения, следить за детьми. Помните: безопасным считается лед от семи сантиметров для одного человека, 15 – для нескольких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гастролерша из Белоруссии похитила у курского пенсионера 700 тысяч
Руководство СК проведет прием в Курске
В Курске в тройном ДТП пострадала женщина
В Курске иностранных студентов учили, как вести себя на воде
В Курске обнаружили артснаряд
Под Курском перевернулся ВАЗ
В Курске заработала приемная Деда Мороза
В Курске заменили более 25 тысяч фонарей
Курское «Динамо» выиграло женский Кубок России
В Курске прошел парад Дедов Морозов
На пожаре под Курском погиб 63-летний мужчина
В Курске под Новый год освятят Храма Сретения и мученика Анатолия
В Курске под утро загорелся автобус
17 км русла реки Сейм очистили в Курской области
Курянка Инна Дериглазова завоевала Кубок России по фехтованию
В Курске откроется выставка мужской вышивки из бисера
Под Курском вечером сгорели веранда и часть дома