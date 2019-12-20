2019-12-20T09:23:44+03:00
Происшествия

Ночью в центре Курска сгорело кафе

ЧП произошло на улице Димитрова
Ольга ДАНИЛОВА
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Причины уточняютсяПричины уточняютсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 03:51 20 Декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в помещении кафе на улице Димитрова Курска.

- По прибытии в 03:53 пожарные приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 03:55, ликвидирован в 03:58, - сказали в МЧС.

В результате пожара в помещении кафе общей площадью 420 "квадратов", огнем повреждено имущество на площади 100 квадратных метров и стены.

Пожар тушили 16 человек, шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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