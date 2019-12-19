Под Курском добровольцы потушили пожар

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-19T12:28:30+03:00

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Добровольные пожарные села Олымь Касторенского района самостоятельно ликвидировали пожар до прибытия профессиональных огнеборцев.

Сообщение о пожаре в нежилой квартире двухквартирного кирпичного дома поступило на номер «112» 18 декабря в 13.38. К месту происшествия первыми оперативно прибыла добровольная пожарная дружина Краснознаменского сельского совета. Им в подмогу к ликвидации пожара подключились и местные жители. За несколько минут пожар потушили. Огонь повредил вещи, благодаря оперативным действиям огнеборцев серьезного ущерба и его распространения удалось избежать, сообщили в МЧС.

В Касторенском районе зарегистрированы одна добровольная пожарная команда и 36 добровольных пожарных подразделений общей численностью более 400 человек.

За пять лет подразделения добровольных формирований самостоятельно потушили 891 пожар, спасли 31 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU