Под Курском добровольцы потушили пожар
Добровольные пожарные села Олымь Касторенского района самостоятельно ликвидировали пожар до прибытия профессиональных огнеборцев.
Сообщение о пожаре в нежилой квартире двухквартирного кирпичного дома поступило на номер «112» 18 декабря в 13.38. К месту происшествия первыми оперативно прибыла добровольная пожарная дружина Краснознаменского сельского совета. Им в подмогу к ликвидации пожара подключились и местные жители. За несколько минут пожар потушили. Огонь повредил вещи, благодаря оперативным действиям огнеборцев серьезного ущерба и его распространения удалось избежать, сообщили в МЧС.
В Касторенском районе зарегистрированы одна добровольная пожарная команда и 36 добровольных пожарных подразделений общей численностью более 400 человек.
За пять лет подразделения добровольных формирований самостоятельно потушили 891 пожар, спасли 31 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU