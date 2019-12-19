В Курске женщина на переходе сбила ребенка
ДТП произошло на улице Мичурина
Подросток получил ранения различной степени тяжестиФото: Из архива "КП"
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18 декабря примерно в 17:15 56-летняя автомобилистка на «Рено Сандеро» двигалась по улице Мичурина со стороны улицы Скорятина. Напротив дома № 130 она, по предварительным данным, сбила 11-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП подросток получил ранения различной степени тяжести и был доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU