СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-19T09:53:06+03:00

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У Курской области появился экологический паспорт. Документ разработали в региональном комитете экологической безопасности и природопользования. В основу легли лучшие практики регионов РФ.

«Экологический паспорт представляет собой интерактивную карту нашего региона. С помощью данной системы ключевые показатели о состоянии и охране окружающей среды Курской области станут доступными для всех желающих. Также на основе сервиса планируется разработать экологический рейтинг муниципальных образований, что, надеемся, мотивирует население поддерживать родной край в чистоте», - прокомментировал председатель областного комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.

На карте отображаются административные, топографические, функционально-экологические и геоэкологические данные. Здесь можно получить информацию об объектах негативного воздействия на окружающую среду, местах отдыха, охотничьих базах, типах растительности, полигонах ТБО и гидротехнических сооружениях, особо охраняемых природных территориях Курской области. Информация ежедневно дорабатывается и регулярно актуализируется.

http://geoportal.rkursk.ru/?state=bf/

ИСТОЧНИК KP.RU