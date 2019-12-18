2019-12-18T16:05:48+03:00
Общество

В Курске работает "горячая линия" по качеству детских товаров к Новому году

Задать свой вопрос можно до 20 декабря
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне уже задумались о подарках к новому годуКуряне уже задумались о подарках к новому годуФото: Светлана ВОЛКОВА
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В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Курской области проводит консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров: детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также нормативных требований к этой категории товаров и услуг.

«Горячая линия» продолжит работу до 20 декабря 2019 года. Куряне могут задать свои вопросы в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу – с 9-00 до 16.00 позвонив по телефонам:

- в Курске 8- (4712) 58-71-86;

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах 8-(471-48) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах 8-(471-40) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах 8-(471-43) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах 8-(471-45) 4-39-65.

Также работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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