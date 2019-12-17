2019-12-17T18:06:09+03:00
Происшествия

Под Курском в ДТП погибла женщина

Авария произошла в Большесолдатском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосуЖенщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосуФото: УМВД России по Курской области.
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17 декабря примерно в 13:30 на 39 километре автодороги Дьяконово – Суджа 51-летняя женщина-водитель автомобиля «Москвич-2141» двигалась со стороны Большесолдатского района в сторону Курска.

По предварительным данным, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 55-летнего водителя.

В результате ДТП женщина-пассажир,1966 г.р. автомобиля «Москвич» скончалась на месте, а пассажир 1963 года получил ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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