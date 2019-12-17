В Курской области увеличили пособие многодетным семьям

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-17T16:04:44+03:00

Также более чем в три раза вырастут выплаты родителям-студентам

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С 2020 года в Курской области увеличат выплаты студенческим семьям. Если раньше они получали 900 рублей, то со следующего года - три тысячи. Также в увеличенном размере будет выплачиваться ежемесячное пособие на третьего ребенка и последующих детей. Оно составит 10 107 рублей.

В перспективе довести до уровня прожиточного минимума сумму на содержание детей, находящихся под опекой или в приемных семьях. Кроме того, планируется дополнительно расширить перечень направлений расходования областного материнского капитала.

- Очень болезненная тема среди многодетных семей - это обеспечение автомобилями. Мы подготовили ряд изменений в закон, чтобы они могли использовать наш материнский капитал и на приобретение машины. Надеемся, что на первых заседания областной Думы в 2020 году этот закон будет принят, - сообщила председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова.

Председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко рассказала об изменениях в федеральном законодательстве, вступивших в силу с 13 декабря текущего года. Теперь младшие братья и сестры получают приоритетное право на зачисление в то образовательное учреждение, куда уже ходит старший ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU