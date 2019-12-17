2019-12-17T13:57:06+03:00
Общество

В центре Курска развернулась новогодняя ярмарка

Здесь также торгуют безалкогольным глинтвейном
Ольга ДАНИЛОВА
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Яркие торговые домики будут украшать центр города все новогодние праздникиЯркие торговые домики будут украшать центр города все новогодние праздникиФото: предоставлено пресс-службой
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На Театральной площади Курска открылась Новогодняя ярмарка. Торговля развернулась в праздничных домиках. Здесь можно приобрести подарки, сувениры и угощения к Новому году.

Пока одни предприниматели только украшают свои торговые точки, у других уже полно покупателей.

Кстати, на свежем воздухе можно подкрепиться ароматным шашлыком и выпить безалкогольный согревающий глинтвейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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