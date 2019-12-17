В центре Курска развернулась новогодняя ярмарка
Здесь также торгуют безалкогольным глинтвейном
Яркие торговые домики будут украшать центр города все новогодние праздникиФото: предоставлено пресс-службой
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На Театральной площади Курска открылась Новогодняя ярмарка. Торговля развернулась в праздничных домиках. Здесь можно приобрести подарки, сувениры и угощения к Новому году.
Пока одни предприниматели только украшают свои торговые точки, у других уже полно покупателей.
Кстати, на свежем воздухе можно подкрепиться ароматным шашлыком и выпить безалкогольный согревающий глинтвейн.
ИСТОЧНИК KP.RU