В курской больнице скорой медицинской помощи поменялся главврач

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-17T10:25:21+03:00

Владимир Ивакин уволился по собственному желанию Фото: Из архива "КП"

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Изменилось руководство Курской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. С 16 декабря с должности главного врача больницы скорой медицинской помощи города Курска (БСМП) по собственному желанию уволен Владимир Ивакин.

Главным врачом БСМП с 17 декабря назначен Андрей Андреевич Мильцын, сообщили в областной администрации.

Андрей Мильцын в 2018 году работал главным врачом станции скорой медицинской помощи (ГК МЕДСИ, Москва), в текущему году занимал должность заместителя главного врача Раменской ЦРБ (Московская область).

ИСТОЧНИК KP.RU