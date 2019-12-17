В курской больнице скорой медицинской помощи поменялся главврач
Учреждением руководит теперь Андрей Мильцын
Владимир Ивакин уволился по собственному желаниюФото: Из архива "КП"
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Изменилось руководство Курской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. С 16 декабря с должности главного врача больницы скорой медицинской помощи города Курска (БСМП) по собственному желанию уволен Владимир Ивакин.
Главным врачом БСМП с 17 декабря назначен Андрей Андреевич Мильцын, сообщили в областной администрации.
Андрей Мильцын в 2018 году работал главным врачом станции скорой медицинской помощи (ГК МЕДСИ, Москва), в текущему году занимал должность заместителя главного врача Раменской ЦРБ (Московская область).
ИСТОЧНИК KP.RU