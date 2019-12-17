2019-12-17T10:11:59+03:00
Происшествия

Под Курском ночью два пассажира пострадали в ДТП

Иномарка перевернулась на автодороге "Крым-Иванино"
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Авария произошла ночьюАвария произошла ночьюФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Авария произошла 16 декабря примерно в 23 часа 40 минут на 19-м километре автодороги "Крым - Иванино".

- 40-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» ехал со стороны Суджи в сторону села Дьяконово Октябрьского района. По предварительным данным он не справился с управлением и автомобиль опрокинулся на обочине, - рассказали в ГИБДД региона.

В результате ДТП пассажиры 46-и и 54-х лет, которые ехали в автомобиле «Шкода Октавия» с ранениями различной степени тяжести госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском в ДТП погибла женщина
В Курске появится Центр цифрового образования школьников
«Мираторг» вернул в строй два моста в Фатежском районе
В Курске открывается детский технопарк
В Курске на Степана Разина отремонтировали тепломагистраль
В Курской области увеличили пособие многодетным семьям
Выходной для курян перенесут с 28-ого на 31-е декабря
Курянин спас соседку из горящего дома
В Курской области потеплеет до шести градусов
Куряне могут украсить почтовые отправления новогодним штемпелем
В центре Курска развернулась новогодняя ярмарка
В Курске пройдет перепись населения
В Курске осудили водителя, по вине которого погиб пешеход
Курская пенсионерка принесла незнакомке воды и лишилась сбережений
Под Курском ВАЗ попал под поезд
В Дмитриеве Курской области открылась обновленная библиотека
В курской больнице скорой медицинской помощи поменялся главврач
Под Курском ночью два пассажира пострадали в ДТП
Под Курском ночью сгорел жилой дом
Курские предприниматели обсудят дизайн-код города
Общественный транспорт Курска продолжают переводить на безналичную оплату
В Курске собирают подарки для постояльцев пансионата ветеранов
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ
В центре Курска в многоэтажках отключат горячую воду
Под Курском в огне погиб мужчина