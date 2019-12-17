Под Курском ночью два пассажира пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-17T10:11:59+03:00

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Авария произошла 16 декабря примерно в 23 часа 40 минут на 19-м километре автодороги "Крым - Иванино".

- 40-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» ехал со стороны Суджи в сторону села Дьяконово Октябрьского района. По предварительным данным он не справился с управлением и автомобиль опрокинулся на обочине, - рассказали в ГИБДД региона.

В результате ДТП пассажиры 46-и и 54-х лет, которые ехали в автомобиле «Шкода Октавия» с ранениями различной степени тяжести госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU