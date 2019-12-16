2019-12-16T17:18:01+03:00
Общество

Курские предприниматели обсудят дизайн-код города

До конца декабря пройдут три встречи
Яна ШЕЛЕСТ
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23 декабря будут подведены итоги работы трех дней23 декабря будут подведены итоги работы трех днейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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До конца декабря пройдут три встречи с предпринимателями Курска по дизайн-коду. Свод правил обсудят в неформальной беседе в составе команд.

Предприниматели Железнодорожного округа соберутся 18 декабря в отеле «Аквамарин» (ул. Интернациональная, д. 64, 2 этаж, конференц-зал).

Предприниматели Центрального округа: 21 декабря – КГУ (ул. Радищева, 29, 5 этаж). Предприниматели Сеймского округа: 23 декабря – Областной дворец молодежи (ул. Белгородская, 14Б).

Начало – 12:00. Регистрация для участников – с 11:00. Вход свободный. 23 декабря будут подведены итоги работы трех дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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