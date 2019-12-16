2019-12-16T17:32:27+03:00
Общество

В Курске собирают подарки для постояльцев пансионата ветеранов

Курян просят присоединиться к добровольцам
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянам предлагают присоединиться к волонтерам и собрать подарки постояльцам пансионатаКурянам предлагают присоединиться к волонтерам и собрать подарки постояльцам пансионатаФото: Светлана ВОЛКОВА
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2 января курские волонтеры планируют посетить пансионат втереанов войны и труда "Сосновый бор" и поздравить тамошних постояльцев с Новым Годом и Рождеством. Всего необходимо 103 подарка.

- Сейчас у нас уже собрано 27 подарков, 76 еще нужно собрать, - рассказывают активисты.

Стандартный подарок для женщин: сладости (зефир, конфеты(мягкие), платок на голову, носочки, мыло, крем для рук или шампунь.

Стандартный набор для мужчин: сладости (зефир, конфеты(мягкие), носочки, пена для бритья или зубная паста, щетка, мыло, полотенчик.

Желающие помочь в сборе новогодних подарков могут приносить необходимое по следующим адресам в Курске: ул. Блинова, 29, Тел. 8910211924, Наталья.

А также: Проспект Клыкова, тел. 89207028202, Анастасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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