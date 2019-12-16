Курских пенсионеров навещают липовые соцработники

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-16T14:40:03+03:00

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Сотрудники полиции разыскивают злоумышленницу, которая обманом завладела денежными средствами 85-летнего курянина. Она предложила ему услуги по уходу и помощь в домашних делах, потребовав при этом денежное вознаграждение. Пенсионер согласился на условия незнакомки и сразу же отдал ей 20 тысяч рублей. Женщина сразу ушла.

Сейчас полицейские разыскивают подозреваемую. Женщина славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 165-175 см., плотного телосложения, волосы темные, собраны в пучок, в ушах серьги в виде цепочки. Одета: темные ботинки, белые носки, красный шарф, черная болоньевая куртка выше колен, трикотажные брюки и перчатки.

Сотрудники полиции убедительно рекомендуют курянам не идти на поводу у незнакомцев и не соглашаться на сомнительные сделки. Это может повлечь финансовые потери. О подобных визитах незамедлительно следует сообщить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU