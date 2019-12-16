2019-12-16T13:57:19+03:00
Звезды

Курские умельцы представили выставку-продажу изделий hand made

Главная тематика была новогодней [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Купить оригинальный подарок можно как раз на таких ярмаркахКупить оригинальный подарок можно как раз на таких ярмаркахФото: Светлана ВОЛКОВА
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Мыло-снеговик и пряничные звезды,а еще заснеженная ваза из старой бутылки - все это и многое другое можно было увидеть и купить на специальной выставке, которая прошла 15 декабря в концертно-творческом центре "Звездный".

Курские мастера удивляют своей фантазией Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские мастера удивляют своей фантазиейФото: Светлана ВОЛКОВА

Абсолютно все выставочные экземпляры - от теплых рукавиц до вязанных игрушек и новогодних венков сделаны руками курских умельцев. Выставка-продажа носила явно новогоднюю тематику. Здесь можно было купить оригинальный подарок-сувенир к празднику или необычную, единственную в своем роде поделку, созданную руками мастериц, себе на радость.

Такие ярмарки - источник хорошего настроения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Такие ярмарки - источник хорошего настроенияФото: Светлана ВОЛКОВА

Кстати, как уже сообщала "КП", традиционная новогодняя благотворительная ярмарка «Время чудес» в Курске пройдет 24 декабря. Собранные деньги пойдут на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Каждый экземпляр здесь "теплый" и оригинальный! Фото: Светлана ВОЛКОВА

Каждый экземпляр здесь "теплый" и оригинальный!Фото: Светлана ВОЛКОВА

В программе - продажа hand made вещей (новогодних украшений, игрушек, сувениров), домашней выпечки, а также новогодняя фотозона и выступления творческих коллективов.

Предновогодняя выставка-продажа в творческом Центре "Звездный".

ИСТОЧНИК KP.RU

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