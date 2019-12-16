Житель Курска украл две камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-16T13:53:08+03:00

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Неизвестный взломал павильон по проспекту Кулакова и украл две камеры видеонаблюдения, ведущие запись с различных ракурсов. Злоумышленник был уверен, что камеры не работают, потому что в них не горел красный огонек.

Однако камеры продолжали трансляцию, благодаря чему была запечатлена внешность злоумышленника. Сотрудникам полиции подозреваемый оказался знаком. Один из сотрудников из них вспомнил, что несколько лет назад задерживал 22-летнего парня за совершение другой кражи.

Оперативники приступили к задержанию подозреваемого. Несколько дней ему удавалось благополучно скрываться. А затем злоумышленника нашли в квартире у его знакомого. Молодой человек сознался, что похищенные камеры продал случайным знакомым, когда возвращался после кражи.

В отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU