2019-12-16T13:20:57+03:00
Общество

Курян просят сообщать о неработающих светильниках в комитет ЖКХ

Вместо старых натриевых и ртутных ламп устанавливают светодиодные
Ольга ДАНИЛОВА
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Заключен муниципальный контракт со специализированной организацией на выполнение работ по текущему ремонтуЗаключен муниципальный контракт со специализированной организацией на выполнение работ по текущему ремонтуФото: Светлана ВОЛКОВА
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На улицах Курска завершается монтаж новых светодиодных светильников. Уже заменены свыше 25 тысяч светильников, в том числе более 15 тысяч – в частном секторе, сообщили в мэрии Курска.

Вместо старых натриевых и ртутных ламп устанавливают светодиодные светильники.

1866 светильников на центральных улицах оснащены модулями связи для дистанционного контроля и управления, что позволяет регулировать их яркость в зависимости от потребностей и загрузки улиц. Специалисты подрядчика ведут наладку программного обеспечения для тестирования сети.

Параллельно, ведется работа по устранению дефектов сетей наружного освещения. Комитет жилищно-коммунального хозяйства заключил муниципальный контракт со специализированной организацией на выполнение работ по текущему ремонту, техническому обслуживанию и оперативному управлению сетями.

Информацию о неработающих светильниках можно сообщать в комитет ЖКХ города Курска по телефону 52-15-95, сказали в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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